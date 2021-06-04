女星周曉涵擁有甜美臉蛋與氣質優雅，曾擁有逢甲大學校花的稱號，參與過多部知名偶像劇與廣告，是許多人心目中的女神。目前在個人IG擁有73萬粉絲追蹤，日前（1日）在個人IG曬出一張在居家休息床照，意外曝光周曉涵姣好的身材曲線，相當性感，並引起網友的關注與討論。

周曉涵（1日）在個人IG表示：「又到了每個月只想躺在床上的日子，連刷手機都有點懶，大家這兩週滑手機的頻率也變高了吧。」提醒居家防疫的粉絲朋友，這段防疫期間，還是要適度讓眼睛休息，別被科技綁架。」照片中可以看到周曉涵穿緊白色上衣，透視出若隱若現白色內衣，躺在床上休息的姿勢，翹著二朗腿，臉部朝著天花板放空的模樣，照片裡姿勢性感十足。

周曉涵昨（3日）在個人IG分享一段影片，如何手工製作高級裝飾畫，她影片中表示：「這幾天整理房間，看著我成堆的紙袋和閒置的畫框，靈機一動有了想法。」可以看到她將使用不到的紙袋，用剪刀將紙袋中間的圖案剪下，將剪好的圖案放進畫框裡，完成一個手工設計的畫框。她坦言：「做完蠻有成就感的！」生活空間裡，多了一個新的居家佈置小飾品。

許多網友看到周曉涵居家防疫的日常生活照、手工裝飾畫框的影片，在底下留言回應表示：「顏色好舒服的空間」、「曉涵好美啊 你也好好休息喔」、「小姐姐好美」、「美女藝術創作家」、「很有藝術家天份」、「房間好整齊耶」、「這姿態很誘人 腿很好看」、「妳太養眼了啦！不被綁架都難」、「好美曲線女神」

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)