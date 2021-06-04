午後強雨 北市災害應變中心二級開設 14:352021/06/04 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市文山區木柵路2段109巷傳出淹水，消防局已派員到場警戒。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應4日午後強降雨，台北市災害應變中心在下午1時許二級開設，目前文山區木柵路2段109巷傳出淹水災情，消防局已派員到場警戒。 信義區淪滑水道 北市宣布災害應變中心一級開設 颱風來襲外加梅雨鋒面 中市水利局應變中心三級開設 (中時 ) #午後 #災害應變中心 #二級開設 #北市 #強雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北大型接種站啟用 開放採檢 04:102021/06/04 地方新聞 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 豪雨來襲 汐止、新店、中和多處積淹水 15:052021/06/04 生活 醫護染疫認定職災前 勞動部：可先請普通傷病假 15:542021/06/04 生活 防疫宅在家 中市議員化身直播主與市民互動 11:472021/06/04 寶島 因應鋒面通過帶來豪大雨 中市建設局整備防汛 15:082021/06/04 生活 台大時雨量209毫米破歷史紀錄 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 15:252021/06/04 生活 今年第1個颱風彩雲來了 南水局抗旱、防汛超前部署 15:282021/06/04 生活 立榮地勤疏失 確診女搭機抵廈門 04:102021/06/04 生活新聞 快訂閱LINE「國家災害防救科技中心」 大雨特報不漏接 15:392021/06/04 科技 快閃總統府 近百輛車齊按喇叭要疫苗 04:102021/06/04 焦點要聞 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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