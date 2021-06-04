為因應4日午後強降雨，台北市災害應變中心在下午1時許二級開設，目前文山區木柵路2段109巷傳出淹水災情，消防局已派員到場警戒。

信義區淪滑水道 北市宣布災害應變中心一級開設
颱風來襲外加梅雨鋒面 中市水利局應變中心三級開設

(中時 )

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