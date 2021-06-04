新北市新店區多處發生積淹水情況。（摘自臉書）

受到鋒面接近及颱風外圍環流影響，中央氣象局今（4日）針對台北市、新北市及基隆市、南投縣發布豪雨特報。新北市新店區永業路、文中路、國校路、北宜路一段都發生積淹水情況，永業路水深一度達到半個輪胎高，不少騎士僅能牽車通行，所幸未傳出嚴重災情，消防局持續監測災情狀況。

民眾拍下新北市新店區永業路、文中路、國校路、北宜路一段等處積淹水情況，上傳到臉書社團《我們是新店人！！好山好水，就是愛新店》，呼籲民眾要小心，網友們直呼「很誇張！但也盼台灣缺水危機可以一次解決。」

(中時 )