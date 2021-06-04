新普5月營收重返8字頭 寫今年新高 14:162021/06/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠新普（6121）公布5月營收，無懼於五一長假，單月營收重返8字頭，以80.23億元寫下今年以來新高紀錄，也是同期新高水準，月增約1％，年增22.66％，累計新普今年前5月營收達383.86億元，年增40.12％。 特斯拉5月大陸訂單暴跌五成 股價應聲重挫 江興鍛5月合併營收創同期第二高 (工商 ) #新普 #月營收 #字頭 #今年新高 #電池模組廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佳世達5月營收續創同期新高 09:122021/06/04 財經 開張1個月不到 川普部落格喊卡 04:102021/06/04 話題觀察 亞馬遜Prime Day 6／21提前登場 04:102021/06/04 全球財經 上銀5月及前5月合併營收飆高均創同期次高 14:402021/06/04 財經 南亞科、威剛 5月營收超旺 04:102021/06/04 財經要聞 美500大企業 沃爾瑪九度稱王 04:102021/06/04 全球財經 《國際產業》客流穩步反彈 露露檸檬上修全年展望 14:502021/06/04 財經 《類股》H2接單佳 牧德、由田業績加分 11:432021/06/04 財經 《熱門族群》只演半場好戲 造紙股紅頭綠尾 14:162021/06/04 財經 《半導體》矽格5月營收雙升寫次高 Q2拚締新猷 10:182021/06/04 財經 《國際產業》5G晶片需求旺 博通財報財測優於預期 10:182021/06/04 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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