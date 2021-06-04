電池模組廠新普（6121）公布5月營收，無懼於五一長假，單月營收重返8字頭，以80.23億元寫下今年以來新高紀錄，也是同期新高水準，月增約1％，年增22.66％，累計新普今年前5月營收達383.86億元，年增40.12％。

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