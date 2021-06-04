先前引起全球關注並物資馳援的印度，近日終於迎來疫情趨緩曙光，全國每日新確診數，自5月初41萬高峰降至18萬左右，進一步提振市場信心，近期外資已連續三周買超印度股市，Sensex指數近一月漲幅更近6.5％，距離歷史新高只有咫尺之遙，在四大利多支持下，有利伺機布局。

投信法人表示，倘若印度疫情持續降溫，將同時具有疫情趨緩、內外部經濟環境同步改善、企業獲利增長、及通膨回落有助央行維持寬鬆立場不變，四大利多條件支持下，股市表現仍可期，建議不妨以印度股票基金介入布局。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，過去一個月MSCI印度中小型股指數大漲逾5％，主因新增確診病例數下降、最新一季企業財報公布七成的稅後獲利大幅成長50％、央行持續挹注流動性。後市因每日新增確診已大幅下滑至不到20萬人，加上先前各國緊急運送呼吸器、疫苗原料等資源，同時疫情較為嚴重的區域也實施管制措施，疫苗可望加速供給，在疫情可望逐步降溫下，有助市場信心回籠，對股市相對有利。

從經濟表現來看，印度製造業PMI已連續九個月處於擴張區間，同期間服務業PMI處在去年4月以來相對高位，顯示內外部經濟環境同步改善。4月CPI年率降至4.29％，通膨回落有助央行維持寬鬆政策立場不變，將對於股市具有正面支撐效益。

林光佑認為，印度企業營運來看，儘管受到二次疫情衝擊，但分析師預估數據顯示，目前財年的Nifty指數EPS預估值，並未受太大影響，暗示市場認為，印度疫情對經濟活動的負面影響相對有限，若逢回反而是逢低佈局的絕佳良機。整體而言，有四大利多的支持，對印度股市表現仍不看淡，產業可關注金融、原物料，及待疫情受控後可留意循環境類股表現。

(工商 )