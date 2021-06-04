台灣大車隊響應饗賓餐旅送餐相挺計畫，自6月1日起至6月30日期間，每天將饗賓餐旅製作的3000份公益餐盒，送到雙北及桃園醫護、警消手上。

台灣大車隊集團董事長林村田表示，國內疫情依然嚴峻，全台三級警戒時間因應延長，儘管計程車業持續受到嚴重衝擊，但台灣大車隊仍盼發揮交通運輸服務的關鍵力量，表達對堅守前線醫護警消人員的支持，感謝饗賓餐旅邀約攜手一起將愛心料理送達救災防疫第一線。台灣大車隊期望醫護警消英雄們都能好好吃飯、安心吃飯，同時也藉此拋磚引玉。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，全台一命的嚴峻時刻，饗賓餐旅董事長陳啟昌有感於第一線醫護警消的辛勞，特地帶領饗賓全體同仁，自6月1日起至6月30日，每天現做、即時配送近3000個公益餐盒，提供給台北市、新北市、桃園市在第一線抗疫的醫護、警消、衛生所、防疫車隊的天使們。

陳毅航表示，身為餐飲業，饗賓餐旅也正全力對抗疫情威脅，為公司的生存而戰，但仍想為社會盡一份力。最艱困的時刻裡，饗賓餐旅也為能替台灣盡一份心力而感到光榮，期待大家一起挺過。

(旺報 )