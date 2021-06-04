原物料價格漲勢未見盡頭，在市場需求持續暢旺、國內外廢紙價格同步攀升下，造紙業者面對成本遽增壓力，傳出將二度漲價因應。法人認為，此舉除有助增添營收成長動能，亦有助於業者緩解成本壓力，有助獲利表現同步提升。

造紙類股5月17日修正觸底後穩步回升，近日漲勢轉強，今（4）日開高勁揚4.92％、創524.98點新高。惟隨後漲勢逐步收斂，10點半後壓回平盤震盪，鄰近尾盤賣壓湧現下殺3.24％至484.15點。終場下跌3.11％、收於484.79點，從最強勢類股反轉成為最弱勢類股。

其中，永豐餘(1907)開高飆升7.82％至51元、創1990年8月初以來近31年高點，惟隨後賣壓湧現一路拉回，最低下跌2.75％至46元，終場下跌2.64％、收於46.05元。

同集團的林漿紙大廠華紙(1905)開高勁揚6.56％至30.85元，創2000年5月底以來21年高點，惟隨後一路拉回，尾盤重挫6.56％至27.05元，終場大跌5.87％、收於27.25元。

早盤開高勁揚4.53％的正隆(1904)、上漲3％的榮成(1909)，亦不敵盤中賣壓湧現而走低，正隆終場下跌1.62％、收於45.65元，榮成終場下跌3.23％、收於25.45元。榮成集團旗下的寶隆(1904)同步開高走低，尾盤獲買盤敲進拉升、以平盤作收。

市場需求回溫帶動國際木片、紙漿及廢紙價格自去年底回升，今年以來漲勢凌厲，迄今未見趨緩跡象，海運缺櫃情況亦使運費水漲船高。華紙發言人陳瑞和先前預期，國際漿價在暑期前將在高點盤整，之後至第四季將持續上漲，可能到明年首季才會到達高峰。

而台灣本土疫情升溫，三級警戒影響廢紙回收量，致使國內廢紙價格面臨上漲壓力。由於各類原物料價格漲勢未歇，已超出可吸收承受範圍，今年初已調漲紙品及紙箱報價反應成本的正隆、永豐餘等造紙大廠，近期傳出再與客戶協商調漲10～12％因應。

(時報資訊)