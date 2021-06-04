4日最新消息，越南政府已核准中國大陸國藥（Sinopharm）新冠疫苗緊急使用權。這對疫情相對輕的越南人來說，接種時就有3種疫苗可以選擇。

在批准英國AZ與俄羅斯衛星五號（Sputnik V）後，越南政府又點頭中國大陸國藥新冠疫苗可以使用。

越南衛生部門雖然沒有立即性回應此事，但中央政府正努力加快疫苗採購腳步，以對抗更難纏的新變種病毒株。與其它區域相比，越南目前總染疫數與疫歿數仍相對較低。

越南衛生部長2日表示，2021年的新冠疫苗獲取量，將以1.5億劑為目標，並希望近億人口數中，大約有七成五都可接種。

迄今，越南已獲取近290萬新冠疫苗，其中大部分都是AZ疫苗，並已打了約100萬劑。

根據統計，儘管有近六成染疫者都是在5月傳染到病毒的，但越南官方紀錄中，僅49位因病喪生，確診病例也只有8,115例。

4日，世界衛生組織（WHO）證實，越南當局認為變種的新冠病毒，只是印度與英國變種合併而來的，並不是一種新的病毒。

越南駐世衛代表指出，印度首次發現的Delta新變種病毒株，就現有證據顯示，既不是全新變種，也不是混合變種，只是又另外發現的一種病毒。故現階段而言，就印度Delta新變種中所發現的另一種病毒株，要有很清楚的資訊還為時已早。

為避免國家遭到污名化，世衛日前已決定用希臘字母來命名新變種病毒株，例如，英國的被稱為Alpha，南非的為Beta，至於印度的則為Delta。

(時報資訊)