總統蔡英文力挺國產疫苗，不僅涉炒股疑雲，製劑過程更充滿疑慮。中研院院士陳培哲表示，高端、聯亞與國光三大本土生技公司，所作的都是蛋白質次單位疫苗，而國光與高端專長在滅活疫苗，「根本是讓中餐廳師傅改作法國菜」，甚至美國知名生技公司Novavax同樣投入研製蛋白質疫苗，雖已完成部分第三期臨床試驗，但遲遲未送美國食藥署審查，仍無法獲國際認可。

國產疫苗研發除了政治因素而深受質疑，迄今無法進入第三期臨床試驗階段，難獲國際認可，未來勢必將面臨無法取得國際疫苗護照的窘境。對此，陳培哲從技術面分析並指出，當前全球最重要的疫苗及其製造方法，分別是採取病毒載體技術研發的AZ疫苗、莫德納與輝瑞的mRNA技術、中國國藥疫苗的滅活技術，以及尚未通過國際核准的蛋白質單位疫苗。

陳培哲提到，本土三大生技公司研發新冠疫苗，都是蛋白質次單位疫苗，但以當前國際情況來說，WHO認可疫苗不包含這項疫苗技術，而蛋白質次單位疫苗研發更是不容易。

陳培哲進一步指出，新冠病毒最好的蛋白質疫苗，乃由美國知名生技公司Novavax投入開發，目前已完成部分第三期臨床試驗，並在英國、美國與南非施測，相關醫學研究資料顯示效果不錯，該公司原本計畫去年5月申請美國食藥署（FDA）認證，但到現在都未送達，WHO更尚未採認這項技術的疫苗。

「美國一軍都做完了，沒辦法申請核准，台灣是蛋白質疫苗二軍，距離就更遠了」，陳培哲認為，除非Novavax能獲得FDA核准，否則台灣的國產疫苗也不會成功，當中難題在於蛋白質平台在所有疫苗當中，是治療效果與保護力最差的，更不容易生產，「偏偏我們就選一個最難的去做！」

陳培哲更指出，在三大國產生技公司當中，高端確實做過疫苗，並且是腸病毒疫苗，採取的是滅活技術，「正常來說，應該繼續做滅活疫苗，設備、技術都是這方面的」，國光生技所做的也幾乎都是滅活疫苗，現在卻都改要做蛋白質疫苗，技術與專長都沒有延續性，「這個政府發展國產疫苗的政策、執行力、政策科學評估面，通通有問題。」

陳培哲也說，大部分國家研發疫苗，策略都是分散風險，會採取兩到三個技術平台，「台灣都賭在蛋白質，民進黨政府就是不相信科學！」

(旺報 )