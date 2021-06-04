吳倩演技自然。（LiTV、吳倩工作室提供）

吳倩演技自然。（LiTV、吳倩工作室提供）

吳倩（左）與白敬亭。（LiTV提供）

劇情以「養老」議題為主軸。（LiTV提供）

吳倩展露嫵媚風情。（LiTV、吳倩工作室提供）

陸劇《八零九零》女主角吳倩日前接受LiTV線上平台專訪，二度與白敬亭合作，聊到這位好友，吳倩笑說：「以前覺得他是個小男孩，但這次合作發現他成熟很多，演技上有不少細膩的詮釋，都讓我很有共鳴，很開心這次的合作。」

吳倩曾在陸劇《何以笙簫默》飾演唐嫣的小時候，《如懿傳》中害死五阿哥的田芸角，也是周興哲在YouTube 破億觀看人次〈如果雨之後〉MV女主角。

她在《八零九零》飾演接掌肝癌末期奶奶養老院的孫女，從一開始的衝突到最後將「陽光之家」打點成充滿希望的地方，讓不少粉絲看了劇後，都深深感受到從吳倩眼神中想透露出的治癒暖心氛圍。

藉由長者牽引出動人故事，加上與不少大腕演員合作，她說，「拍攝過程愉快且令人深刻，透過與每位前輩演員老師的聊天，不管生活經驗或表演分享，都讓我收穫頗多，每場戲都讓我很難忘。」

她記得其中有一場戲是重病奶奶臨走前，舉辦了一場聯誼同樂會，面對即將離開這個世界的奶奶，他們沒有特別哭喪，而是用另一種祝福的方式表達不捨，「這橋段是我與長者們送上爺爺的遺物白圍巾與康乃馨給奶奶，並一起哼唱『莫斯科郊外的夜晚』，我把圍巾披在奶奶身上說『您為什麼要戴著白圍巾啊？奶奶…』」。

這齣戲的題材寫實，把很多人盲目認為「世上最沒有希望的地方」就是老人院，透過輕鬆快樂的方式取代負面哀傷，面對這樣的議題，吳倩說：「許多國家針對長者的規劃日趨進步，這些建設外，更重要是透過這部戲，讓年輕人從中學習到與長者間相處，除了需要我們耐心與關心陪伴，更要懂得從無私奉獻的過程裡，用好的心態去面對我們也會老去的這件事！」

粉絲關心她接下來拍攝新劇進度，吳倩表示收到很多邀約，目前正嚴選劇本中，很快就有好消息跟大家公布。貼心的她，也隔空表達對台灣疫情的關心：「謝謝你們喜歡我，大家的心意我都收到了，你們也要照顧好自己，保持樂觀心情，身體健康最重要。」該劇已在LiTV播出。

(中時 )