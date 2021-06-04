彰化新增6例確診。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心4日宣布單日確診增加本土病例339例、外境移入2例，校正回歸133例，總計474例，彰化縣增加6例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。

陳時中表示，死亡案例21例，兩例境外移入，整體校正回歸較少了，整體趨勢，有比較高點，但和前一波差不多，沒有往上，也許以後還有案例還會出來，還要觀察，疫情仍在緊急的時候。日本政府在緊急時刻提供疫苗，有情有義，非常感謝。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，全台疫情嚴峻，彰化縣葡萄傳播鏈已經逐漸平息，但跨縣市人流移動，不明感染源在增加當中，另外，新崛起麻將牌咖傳播鏈，雖然造成防疫上的破口，但快速圍堵，尚未出現大爆發，呼籲期間有搭牌的牌友們，一定要提供牌咖的名單，即早防堵，讓疫情能夠早日穩定下來。

葉彥伯也再次呼籲，病發前3天就有傳播力，要留心公布的足跡，在時間點上有重疊的接觸史，就要做好健康自我管理，一旦出現不適症狀，要到醫院採檢，彰化確診人口已經破200例，重症約佔整體5％，中央公布死亡人數中，彰化2人，都是歌唱班高齡成員，其中1位有癌症和慢性病史。

(中時 )