台中地方仕紳致贈粽子、烤鴨為東勢員警加油打氣。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

台中地方仕紳致贈粽子、烤鴨為東勢員警加油打氣。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

疫情三級警戒延長，民眾外出皆強制戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會。為避免戶外群聚讓疫情擴大，台中市東勢分局針對轄內市場、店家、公園等人潮易聚集場所進行宣導稽查民眾外出全程佩戴口罩，未戴口罩者，不再勸導逕予開罰，目前已舉發6件並移送市政府權責機關裁罰中。

東勢分局也針對轄區內八大特殊娛樂營業場所，持續實施全面清查是否暫停營業，並持續加強布建轄內汽車旅館等處所，避免上述業者化明為暗私自營業，反成防疫破口。

警察是第一線執勤的公務員，且肩負治安、交通、疫情調查等繁重任務，地方仕紳有感警方防疫期間的辛勞，除有立法委員江啟臣服務處陳主任致贈太陽餅外，雨利行生化科技實業有限公司吳老闆也主動提供酒精、乾洗手等防疫物資給一線執勤員警，也有人致贈粽子、烤鴨為員警加油打氣，感謝員警在防疫期間堅守崗位，維持治安平穩，杜絕防疫破口。

東勢分局分局長劉安杰感謝立法委員江啟臣服務處、雨利行生化科技實業有限公司及地方仕紳的慰問與鼓勵，並呼籲民眾在疫情嚴峻時期，無論公務或私人活動，務必落實防疫措施，全民齊心共同渡過這波疫情。

(中時 )