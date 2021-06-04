由於國內疫苗短缺，國民黨團今起連續一周每天下午一點半都到疾管署前發起我要疫苗，台灣要活命活動為全台灣人民請命，國民黨團總召費鴻泰表示，政府不要只想到高端股價，應考慮老百姓的感受，如果指揮中心一昧阻擋鴻海創辦人郭台銘的疫苗，阻擋佛光山的疫苗，就是跟全台人民作對。

費鴻泰表示，目前國內僅拿到約兩百萬劑的疫苗，距離群體免疫所需的三千五百萬劑仍然相當遙遠，呼籲政府放行有意贈送我國疫苗的郭台銘以及佛光山，他強調，郭台銘與佛光山是為幫政府、人民解決問題，「不是站在你的對立面，他跟我們是一夥的。」

費鴻泰也指出，我國疫情通報竟出現校正回歸的新名詞，最大原因就是檢驗量能不足，呼籲政府盡速廣設快篩站，英國金融時報已說得非常清楚，台灣檢驗能量極度不足，且國內官僚文化不敢逆時中，「不管他講的是對的或錯的都沒有人敢批評」，他呼籲陳時中不要跟人民作對，要以天下蒼生為己念，讓老百姓免於擔心，免於染疫死亡的風險。

(中時新聞網)