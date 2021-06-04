日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，4日下午2點運抵桃園機場。（范揚光攝）

【LIVE直播】日本捐124萬AZ疫苗抵台！ 桃園機場最新畫面。（中時新聞網）

日本今贈我124萬劑AZ疫苗，衛福部長陳時中於記者會上宣布，運送疫苗的班機已抵達桃園機場，待進行相關檢驗、封緘作業。對於日本贈我大量疫苗，展現有情有義的一面，陳時中表示非常感謝，他認為，這歸功於兩國人民平日來往所打下的良好基礎，也是兩國之間長久情誼的展現。

班機抵達桃園機場後，地勤人員將裝載疫苗的冷凍貨櫃一一卸下。（范揚光攝）

陳時中指出，日本贈我這批疫苗，是我國目前為止接收的最大一批，效期到10月中左右，但估計不會打這麼久，已責成食藥署加速作業。由於這批疫苗的相關技術性資料已在前兩天送達，盼疫苗能盡快配送讓國人施打。

(中時 )