日本今贈我124萬劑AZ疫苗，衛福部長陳時中於記者會上宣布，運送疫苗的班機已抵達桃園機場，待進行相關檢驗、封緘作業。對於日本贈我大量疫苗，展現有情有義的一面，陳時中表示非常感謝，他認為，這歸功於兩國人民平日來往所打下的良好基礎，也是兩國之間長久情誼的展現。
陳時中指出，日本贈我這批疫苗，是我國目前為止接收的最大一批，效期到10月中左右，但估計不會打這麼久，已責成食藥署加速作業。由於這批疫苗的相關技術性資料已在前兩天送達，盼疫苗能盡快配送讓國人施打。
(中時 )
日本今贈我124萬劑AZ疫苗，衛福部長陳時中於記者會上宣布，運送疫苗的班機已抵達桃園機場，待進行相關檢驗、封緘作業。對於日本贈我大量疫苗，展現有情有義的一面，陳時中表示非常感謝，他認為，這歸功於兩國人民平日來往所打下的良好基礎，也是兩國之間長久情誼的展現。
陳時中指出，日本贈我這批疫苗，是我國目前為止接收的最大一批，效期到10月中左右，但估計不會打這麼久，已責成食藥署加速作業。由於這批疫苗的相關技術性資料已在前兩天送達，盼疫苗能盡快配送讓國人施打。
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