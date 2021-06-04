林易瑩贈全面式護目鏡300個供第一線消防員使用。(林易瑩提供／曹婷婷台南傳真)

本土疫情嚴峻，鑒於傳統市場先天設計較狹窄，攤販與民眾距離靠近，台南市議員郭鴻儀捐贈1000頂防護面罩贈送仁德、歸仁、關廟公有零售市場攤商與防疫人員，將透過市場處及各自治會發放給所有攤商。

郭鴻儀表示，中央與地方政府都認為市場是防疫圍堵的關鍵，重要程度不亞於第一線醫護人員，因民眾不可能不吃飯，市府媒合食材外送平台未能擴及每個區域，而新豐地區餐飲外送也不如市中心便利，所以，市場採買變成必要所需，市場攤販每天面對不同顧客，風險很高，防護面罩兼具護目鏡、面罩功能，對商攤、顧客都能提高保障，本次捐贈1000個防護面罩將透過自治會發放給所有攤商。

永康區議員林易瑩與不願具名善心人士，有感第一線消防員每日執行救護勤務，需與不同民眾接觸，是飽受染疫壓力的高風險族群，也捐贈全面式護目鏡300個供第一線消防員使用。

林易瑩表示，在疫情不見好轉的當下，第一線的消防、救護員若沒有足夠的防護裝備，出勤救護將會暴露在染疫的風險之中，因此特別媒合善心人士捐贈300組防護面罩，希望這些面罩能夠發揮效果，幫助同仁在值勤期間也能兼顧防疫、安心工作。

台南市消防局第五大隊林德興大隊長表示，消防員在執行救護勤務時，難免會與病患做近距離的接觸，也相對提高受感染的風險，此次捐贈之全面式護目鏡，防護效果佳且穿戴簡易，能有效阻隔飛沫，提升消防員執勤安全。

(中時 )