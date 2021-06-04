日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗抵達台灣，日本駐台代表泉裕泰在臉書發文表示，現在我們之間被疫情阻隔，但病毒阻擋不了朋友真誠的關心、支持鄰居的決心。遇到困難一起面對，一起跨越每個考驗，這就是真朋友。

泉裕泰說，十年前那次地震海嘯無情奪走家園的時候，我們徬徨流淚，台灣朋友不問回報，同心全力扶持日本。一年前，台灣自己還要排隊買口罩的狀況下，看到日本有困難又二話不說，送200萬片口罩和很多物資，馬上想到要幫鄰居加油打氣。日本傷心、痛苦的時候，台灣總是伸手陪伴，和我們並肩一起渡過。

泉裕泰指出，現在日台都面對疫情挑戰，但許多日本民眾在困難中一樣真心想要支持台灣，回報恩情。我們不認為世上有完美的報答，這次行動只是你們的海島鄰居真心真意的感情。日本希望幫助台灣，像台灣當年對我們做的一樣。

泉裕泰強調，台灣當年幫日本渡過難關的除了跨海送去資源，還有溫暖支持所產生的信心。現在，對抗病毒除了需要疫苗，日本也希望給台灣朋友帶來信心。經過種種挑戰，日台友情更堅定不移。我們手牽手，心連心，繼續一起走向「希望の明日」。當一切過後，無論是在日本或台灣，我們一定會再相見。

(中時 )