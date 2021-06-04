39歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在法國網球公開賽男單次輪少見動怒，他在次盤因拖延比賽遭主審警告，和主審爭執了2分多鐘，好在最後他仍以6比2、2比6、7比6（7比4）、6比2擊敗克羅埃西亞好手西里奇(Marin Cilic)，挺進第3輪。

費德勒次盤在局數1比3落後時因拿毛巾擦汗的時間太久，遭主審警告，也讓他罕見在場上動怒，與主審爭執，他還跟主審說：「我都不敢再去拿我的毛巾了。」還問對手：「Marin，你有覺得我太慢嗎？」

賽後費德勒談到此次遭主審警告，「我覺得那是很多方面上的誤解，我不覺得我打得特別慢，毛巾的事也是，現在不能再這樣去拿毛巾了了，沒問題，我明白了。」

費德勒表示，自己能夠理解要配合發球方的節奏，但顯然對手想要再快一點，「我能理解要配合發球節奏，過去幾百場比賽我也都這樣做了，我也一直感覺沒讓對手等太久，但顯然Marin想要更快一點。」

(中時 )