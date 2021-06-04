中央氣象局發布豪大雨特報，受颱風及鋒面接近影響，北市中午12時起開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米，多處積淹水。不過也有民眾直擊拍下大巨蛋從「蛋頂」沖下的瀑布影片，疑惑直呼「排水系統呢？」
北市府表示，目前測得最大累積雨量為大安區福州山站127.5毫米，水利署已發布南港區淹水一級警戒及松山區一級警戒，水利處稍早通知南港區南深陸閘門因為逼近警戒水位，可能隨時關閉。
此外，水利處也已通知各區里，因目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，會有積水狀況發生，如有地下室的應盡速關上防水閘門，減少積水進入地下室造成損失。而木柵路2段109巷口淹水，深約20公分，範圍約100平方公尺，南湖大橋下淹水長度約50公尺、寬度約10尺、深度約50公分。
素來備受議員詬病工安問題的台北大巨蛋，是台北市長柯文哲力拚明年開幕的重要政績，但卻被民眾直擊從「蛋頂」落下瀑布的驚人畫面，十分壯觀，民眾直呼「說好的排水系統呢？阿北（指柯）出來面對」，也有民眾酸說「爛尾樓，不意外！」
(中時 )
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