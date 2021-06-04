端午節將至，桃園市衛生局為使消費者能吃到安全衛生的端午應景食品，日前至各超市賣場、傳統市場、食品行、粽子製造業及專賣店等場所，抽驗各式粽子、糯米、紅豆、生鮮及加工肉品、鹹蛋黃、蝦米、香菇、菜脯、調味醬(料)等總計87件，檢驗項目包含微生物、硼砂、殘留農藥、乙型受體素、亞硝酸鹽、防腐劑、蘇丹色素、漂白劑、甜味劑及3-單氯丙二醇等項目，其中1件「肉粽」檢出微生物超標與規定不符，衛生局已依法辦理。

衛生局說明，本次抽驗87件產品中，1件冷凍肉粽檢出大腸桿菌群超標，不符冷凍食品類微生物衛生標準，違反食品安全衛生管理法第17條規定，店家已暫停販售。為了使消費者能安心選購端午節食品，衛生局將持續加強不法食品查驗，食品業者切勿販賣來源不明或逾期食品，以免觸法。

衛生局提醒民眾購買應景食品時，應注意店家製作及販售環境衛生，購買後未立即食用的粽子或食物也應妥善保存(冷藏7℃以下或冷凍-18℃以下)，充分加熱再食用避免微生物滋生；此外，因應目前全國防疫三級警戒，桃園市內餐飲場所全面禁內用，民眾可以利用外帶、外送的方式訂購餐點，持續配合防疫措施，讓我們一起共同抗疫，度過難關。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。

(中時 )