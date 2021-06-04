本土疫情大爆發，民眾降低出門頻率，紛紛往線上購物下訂，電商業者業績暢旺，但物流卻大塞車，網路家庭（8044）旗下PChome24h購物近期被網友抱怨出貨延遲太嚴重，甚至有網友特別設立Facebook粉絲團「每日關心PChome 24h出貨進度」，更有網友消遣「24小時到貨變成24天」。

新冠肺炎本土疫情尚未見到緩和跡象，電商平台業績爆發，外界普遍預期電商業者5月營收將大增，呈現淡季不淡格局。然而不少網友近期抱怨PChome 24h購物出貨大延遲，更有人在粉絲團上PO出訂單截圖抱怨「5/18下單，目前還在訂單處理中」、「5/11訂單還沒出貨」，還有網友表示「看到肉粽快速到貨專區，但不敢下手，因為5月訂的商品還未出貨，怕訂了之後，等端午過了都還沒出貨」。

PChome 24h購物出貨延遲被網友消遣「24h購物（小時）變成24D（日）購物」。甚至還有網友在臉書上設立粉絲專頁「每日關心PChome 24h出貨進度」。

網家先前也針對出貨延遲表示，倉庫及物流等第一線的同仁將持續堅守崗位，協助完成配送最後一哩路，目前已投入大量資源積極優化倉儲系統，彈性調度配送能量，改善倉儲物流的配送能量，並滾動式調整各項防疫工作，期望在嚴峻時刻全力提供全民安心的服務內容。

(工商 )