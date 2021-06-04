近期各地紛採簡訊實聯制，外界認為恐要由全民負擔，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，實聯制至今已有逾2億筆資料，所有簡訊暫存以28天時間到就銷毀個資，就費用的部分NCC會與電信業者有基準計算，但對民眾是完全免費。

(中時 )