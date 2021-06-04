簡訊實聯制費用全民吸收？ 陳宗彥：民眾完全免費 14:322021/06/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳簡訊實聯制費用全民吸收，陳宗彥今表示，民眾完全免費。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期各地紛採簡訊實聯制，外界認為恐要由全民負擔，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，實聯制至今已有逾2億筆資料，所有簡訊暫存以28天時間到就銷毀個資，就費用的部分NCC會與電信業者有基準計算，但對民眾是完全免費。 怪年輕人鬆懈？趙少康列出陳時中驚人語錄轟：公信力盡失 自主快篩將變成常態？ 台灣與各國防疫戰略比一比 (中時 ) #簡訊實聯制 #費用 #陳宗彥 #民眾 #完全免費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 你最想跟蔡政府說什麼話？ 引爆2500網友熱烈留言 最多人回這一句 11:582021/06/04 政治 1分鐘讀財經》聯亞憂解盲失敗 政府採購訂單就無效 08:162021/06/04 財經 綠粉專全力護航稱「陳時中太善良了」 網笑翻：陳宗彥要哭了 01:182021/06/03 生活 隱匿仁惠男員工足跡 賭場老闆送辦 04:102021/06/04 地方新聞 黃偉哲喊話日本疫苗日僑優先 陳宗彥：一併考量 10:532021/06/04 政治 新北果菜市場攤商無罩抽菸 民眾怕怕 04:102021/06/04 地方新聞 疫情相挺食農新創 台灣No.1 食農加速輔導線上啟動 09:392021/06/04 社會 中市議員邱素貞 上傳統市場送攤商防疫物資 12:142021/06/04 寶島 重賞奏效 香港接種疫苗人數創新高 04:102021/06/04 產業財經 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 才喊簡訊實聯制完全免費 這單位被踢爆編8億全民買單 22:032021/06/03 政治 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 確診破萬！本土增472例 21人死亡 - 生活 驚人照片曝光！北市遭豪雨狂炸信義區成水都 松仁路遭水淹沒 - 生活 日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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