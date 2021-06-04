和淞(6826)送件申請上興櫃。

和淞成立於85年7月，主要業務為高科技廠房廠務供應系統工程服務及高科技廠房廠務設備，董事長為應柔爾，總經理為周志賢，目前股本為6.08億元，109年營收為56.57億元，稅後盈餘為2.92億元，每股盈餘為4.86元。

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(時報資訊)

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