《櫃買市場》和淞申請上興櫃 14:332021/06/04 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和淞(6826)送件申請上興櫃。 和淞成立於85年7月，主要業務為高科技廠房廠務供應系統工程服務及高科技廠房廠務設備，董事長為應柔爾，總經理為周志賢，目前股本為6.08億元，109年營收為56.57億元，稅後盈餘為2.92億元，每股盈餘為4.86元。 《興櫃股》獲IP「米滷蛋」開發代理 真好玩再添新柴 《興櫃股》森崴能源攜手世紀鋼 跨足離岸風電 (時報資訊) #和淞 #廠房 #高科技 #櫃買市場 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》只演半場好戲 造紙股紅頭綠尾 14:162021/06/04 財經 新韓信用卡公司發行 國際板首檔社會責任債 滙豐承銷 04:102021/06/04 金融．稅務 日盛投顧下周看好運動風概念、造紙等五類股 13:302021/06/04 財經 和淞科技4日申請登錄興櫃股票 10:502021/06/04 財經 新北果菜市場攤商無罩抽菸 民眾怕怕 04:102021/06/04 地方新聞 疫情過後 玉井市場擬改名 04:102021/06/04 地方新聞 長榮7月15日漲價美國線回頭櫃運價 13:092021/06/04 財經 非關買菜 阿SIR上傳統市場宣導防疫 10:252021/06/04 寶島 《興櫃股》心悅新冠新藥在台申請臨床試驗 12:172021/06/04 財經 上市櫃半年報 需揭露疫損 04:102021/06/04 財經要聞 《航運股》回程空櫃運費也要漲 傳長榮加收GRI 14:332021/06/04 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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