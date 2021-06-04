京元電子群聚感染，時代力量要求苗栗縣政府明確說明因應疫情的停工標準及設置集中檢疫所計畫，並呼籲指揮中心儘速派員進駐京元電竹南廠，針對整體科學園區成立前進指揮站，並對竹竹苗進行必要的防疫部署，避免疫情擴散。

時代力量立委邱顯智表示，時代力量昨天已經提出呼籲，要求中央指揮中心進駐苗栗成立前線指揮所。最新消息指出，中央已經派駐相關人員進入電子廠協助，但我們還是要再三強調，苗栗疫情不是個案，竹南之外，也有其他電子廠傳出確診情況。竹竹苗地區是台灣ICT產業重鎮，超過百萬人口，需要以整體地區作為優先考量，而要加強防疫作戰強度，現在最需要的就是跨區支援及篩檢能量。

時代力量苗栗縣議員宋國鼎指出，苗栗縣政府面對突發的疫情狀況無法掌握，今天一早縣長發布聲明稿對於目前縣內防疫能量隻字未提，縣長身為指揮官，應該清楚明確的跟縣民交代，如果現階段沒有停工的打算，那未來疫情持續爆發的情況下，停工標準在哪裡？再來，是否有設置集中檢疫所、加強型防疫旅館的計畫，或其他公部門可徵用大型場館，來安置集中現在無法執行居家隔離的外籍員工？

時代力量新竹市議員廖子齊則表示，京元電子竹南廠其實就在新竹市香山區與苗栗竹南的交界，許多南香山的居民都在該廠上班，群聚感染案不只是苗栗縣的事情，更是新竹市的事，新竹市當然有責任提供新竹市確診個案入住防疫加強旅館，確保確診者維持一人一室隔離，並依法對新竹廠的廠內產線及辦公空間要求做出員工分流降載的改善，如果企業做不到，新竹市府或中央疫情指揮中心也應負責任地要求停工。

時代力量立委王婉諭呼籲，徐耀昌縣長應站上第一線，儘速盤點資源、公開說明疫情走向，不要讓縣民陷入恐慌。另外，也應該在新竹的總公司設立快篩站，避免員工的跨區域移動。王婉諭也呼籲指揮中心，苗栗的染疫情形已經非常嚴峻，中央疫情指揮中心應考量由專家學者介入指導，並且協助跨區域的醫療資源整合。除此之外，也應該儘速訂出企業快篩指引，避免這樣的情形重演。

(中時 )