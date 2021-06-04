智慧手機品牌realme於3日舉辦5G高峰會，在市場夥伴GSMA、Counterpoint Research和Qualcomm的見證下宣布，計畫將於未來3年內吸引1億名年輕用戶轉換至5G智慧型手機。同時宣布全球5G推動策略，更進一步透露5G旗艦新機計畫─將於今年6、7月分別發表（此為全球發表行程，台灣是否引進待確認）GT系列性能旗艦與同系列之影像旗艦，持續為5G市場注入新血。

在高峰會上，realme再次提及「5G普及者」的願景，並承諾致力將暢速5G科技帶到世界各個角落，以促進全球市場5G應用。回顧2020年，realme在21個市場發表了14款5G產品，約為realme旗下手機產品的40%， 2022年目標為推出20款以上的5G產品，並在全球50個市場將5G手機銷售佔比提升至70%；此外，realme還計劃在未來幾年內率先推出100美元（約為台幣3,000元）售價的5G手機，進一步加速5G的應用及普及。

5G高峰會以「打造5G全球普及」為主題，聚集了來自產業協會、研究機構、零件供應商及設備製造商等產業巨頭，分享他們對於5G發展的見解，透過不同觀點探討5G與現今全球發展的關連性，內容包含5G技術發展與背後推動力、5G與年輕世代的獨特連結以及如何在未來使5G更加普及，以下針對此次高峰會上的重點內容擷取幾點分享。

realme副總裁兼印度、歐洲市場CEO Madhav Sheth於高峰會上表示∶「自推出首款5G產品─realme X50開始，realme持續在設計和技術領域探索、創新，致力為用戶帶來兼具強勁性能、潮流外觀、輕薄手感的5G智慧型手機；而身為科技產業的一份子，我們認為有義務在這個5G崛起的黃金時代，協助加速5G的普及。」realme品牌總監Johnny Chen則分享∶「而作為專注年輕消費者的科技品牌，realme以自身經歷為推廣，讓更多人認識5G為生活帶來的便利。在2021年，realme計劃於全球設置超過10間5G快閃店，讓更多消費者在暢速的網路下體驗遊戲、AR、直播等更多5G樣貌。」

GSMA首席經濟師Kalvin Bahia於高峰會上說明∶「截至今年5月，全球有60個國家推出5G服務，其中有12個是以亞洲為主的新興市場；雖然5G的覆蓋率相當可觀，但GSMA的一項調查資料顯示，消費者普遍對於使用最新科技仍存在著一些阻礙，如較難入手的高價設備、5G應用知識及高成本的電信費等，然而眼前的過渡現象是無法避免的，隨著普及化推動，5G將在未來10年為全球帶來6,000億美元的經濟發展，目前的衝刺期，仍需我們繼續努力。」

GSMA首席經濟師Kalvin Bahia分享消費者入手5G等最新科技新品的影響因素。（realme提供）

Counterpoint副總裁兼聯合創辦人Peter Richardson於高峰會上提及∶「5G目前的飆速成長令人十分驚豔，而快速下降的手機單價便是影響此現象的驅動因素之一；去年年底，我們看見中國市場以實惠的價格推出極具競爭力的5G產品，其中最具侵略性的是約145美元（約為台幣4,350元）的realme V3 5G，由此可觀察到，realme正透過推出一系列兼具高規格及好入手價格的優異產品，積極於全球推廣5G技術的應用。」

Counterpoint分享5G成長速度驚人。（realme提供）

Counterpoint分享手機品牌的不同行動通訊技術階段的競爭力。（realme提供）

Qualcomm India & SAARC副總裁兼研究總監 Rajen Vagadia於高峰會上表示∶「5G晶片的升級使處理器的性能表現有顯著的提升，讓我們能在手機元件和軟體上的進化能有大躍進般的發展，而同樣為了促進5G普及，我們將提供5G所需技術於所有製造商，無論是已開發或發展中國家，都確保消費者能體驗到5G科技暢速的魅力。」

為支援全球5G產品的應用與發展，realme將在2021年於全球設立7個研發中心，致力鑽研5G技術並帶來更多創新產品；目前已有90%的realme研發中心轉型專注在5G科技的研發上，未來2年，realme更將在全球投資3億美元，盡心於5G的研究與產品的開發，傾力投入全球5G普及的推動，讓用戶享受科技為生活帶來的更多可能。

(科技)