晶圓測試大廠京元電子苗栗廠區，移工染疫人數昨再增加32名，累計共45人確診。國民黨苗栗縣立委徐志榮表示，這兩天他緊急聯繫指揮中心等單位，已請衛福部協助企業分流快篩、安排確診者入住防疫旅館，由國防部後備司令部加強清消等，協助苗栗專案已啟動，希望避免疫情擴散。

京元電的廠區已經成為苗栗地區最主要的染疫熱區，累計至昨天為止，京元電已有45人確診，四廠總共7300人展開快篩，截至昨晚11點，一共篩檢1915人，陽性51人，其中2例本國籍，其餘為外籍移工，陽性率2.58％，陽性者已隔離並採檢PCR。

國民黨苗栗縣立委徐志榮表示，他這兩天緊急與疫情指揮中心、苗栗縣政府、國防部、勞動部、經濟部等單位聯繫，希望在中央政府的協助下，落實各項管控措施，讓京元電的疫情可以用最快的速度控制住。

他說，他已請衛福部醫福會執行長王必勝親自到苗栗，支援縣政府；國防部後備司令部協助針對竹南、頭份進行大規模清消；勞動部加強移工管理，並協調增加外事翻譯，加速疫調進行；請衛福部協助企業分流快篩、安排確診者防疫旅館居住，避免群聚以及管控疫情。

他表示，同時也請縣府加強落實各項管控措施，避免疫情外溢，並提醒為保護自己也保護家人疫情期間，請縣民務必配合各項管控措施。

(中時 )