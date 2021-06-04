元大證券4日宣布，近期將與Nasdaq有進一步深入的合作，為全台首家提供全體客戶Nasdaq美股即時報價的券商，替客戶爭取並建置最佳投資環境，只要一機在手，就能即時掌握美股投資資訊。

元大證券深耕國際市場，為台灣提供受託買賣美國股票最大的經紀商之一。為提供客戶更優質的投資環境，即將成為全台首家提供全體客戶Nasdaq美股即時報價服務的證券商。

元大證繼2018年和Nasdaq深入合作、2019年以「We know Asia」的鮮明品牌形象登上Nasdaq Tower、2020年秉持ESG精神關心世界疫情，於Nasdaq Tower電視牆播放暖心標語之後，2021年將提供Nasdaq美股即時報價服務。

不論台股或複委託，只要投資人完成開立元大證券帳戶，就能透過投資先生App取得Nasdaq美股即時資訊。元大證券海外子公司元大香港、元大韓國也會陸續上線Nasdaq美股即時資訊。

元大證指出，防疫期間也持續提供投資人優質的全球市場資訊，讓客戶投資不中斷，並享有即時的資訊服務，參與全球金融市場，公司將本著「深耕台灣、放眼國際、在地生活、全球投資」的理念，持續提升客戶權益，提供更完善、更周全的數位金融理財服務。

(工商 )