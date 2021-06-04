7家愛心業者選捐自家1到2項招牌商品，有蜂蜜、小甜餅、奶油酥條、豆乾、茶葉梅、牛奶皂等知名伴手禮共10樣，組合成「宅居遊花蓮~在地伴手禮公益組合包」。（王志偉攝）

全台三級警持續發布，花蓮街上少了遊客，鬧區空蕩蕩，主客群為觀光客的名產業店家，業績直接「歸零」，還得負擔房租、人事成本，雖然艱辛，但仍發揮愛心，7家業者合作推出「伴手禮公益組合包」，內含10樣商品，「賣多少就捐多少」，義賣所得全捐給第一線防疫人員及弱勢團體。

這場愛心裸捐活動召集人、蜂之鄉總經理特助陳淑君今天指出，疫情重創花蓮觀光產業，過去最熱鬧的花蓮市金三角商圈，遊客幾乎「消失」，鬧區連一台車也看不到，業者苦撐，自家9家門市，每天來客量不到10人，人事成本、店租都是沉重負擔。

「既然顧客無法上門，就主動出擊」，陳淑君說，疫情嚴峻，民眾都宅在家防疫，基於社會盡點心力想法，串連其他家伴手禮業者，集結招牌產品合推「宅居遊花蓮」公益組合包，讓不能出門的遊客一次吃足花蓮名產，疫情後也能循著味蕾記憶遊花蓮。

參與的愛心業者莎莉Sarlee's劉瓊如說，這次疫情跟去年差很多，對名產業者的處境無疑雪上加霜，人事成本管銷都是負擔，但只能盡量撐著。在同業號召下，都認為活動很有意義，紛紛捐出自家伴手禮，不計成本，所得全數「裸捐」百分百捐出去。

7家愛心業者包括，蜂之鄉、莎莉Sarlee's好食、東豐拾穗農場、豐興餅舖、德利豆乾、印象花蓮、98裡作x台灣靚好等，各家提供1到2項自家特產共10樣商品，變身限量版「宅居遊花蓮~在地伴手禮公益組合包」，只用成本價，能一次購足花蓮在地美食與沐浴好物，也省去多家訂購的運費。

除7家伴手禮業者聯盟外，萬年電機修理所、雁山彩色印刷、蓮躍景觀設計也捐助運費、免費代印刷或捐平板電腦送給偏鄉弱勢學童，在最艱難時刻相繼貢獻愛心，回饋花蓮。

「公益組合包」限量300盒，各參與店家臉書專頁都可訂購，預購至6月11日，9日起陸續出貨，而販售所得將捐助醫護增添酒精、防護衣等防疫用品，以及弱勢團體之用。

(中時 )