絕代雙蔬濃湯、梅香鮮果優格沙拉、奶香鳳蓮燉飯佐嫩煎里肌。（樹德家商提供）

胡椒菜脯薄餅、紅龍果毛豆麻糬麵包、鳳梨磅蛋糕、法式鳳梨果乾片。（樹德家商提供）

樹德家商首屆烘焙食品科學生參加2021農業創生創意競賽，從高雄市政府推廣的東高慢食旅發想，結合東高鄉鎮發展以「食」為主題的旅遊企畫「旅食漫漫」，拿下高中職組第2名，並獲獎金5000元。

樹德家商由餐飲科老師邱苙溱、陳世林，以及國文科老師辛幸儒共同指導，帶領首屆烘焙食品科高一學生組隊參加。「旅食漫漫」包含了遊程規畫設計及預算、在地食材創意餐點及伴手禮等企畫內容，期待能讓前去東高旅遊的民眾體會漫步旅、品滋味、享善食的旅遊型態。

參賽學生透過在地食材創意餐點，設計出「絕代雙蔬濃湯」、「梅香鮮果優格沙拉」、「奶香鳳蓮燉飯佐嫩煎里肌」3道餐點，其中絕代雙蔬濃湯利用了美濃的水蓮和地方農產的南瓜來製作，兩種濃湯喝起來的口感及香氣各有特色，卻不失美味。

梅香鮮果優格沙拉是首選東高雄當地的季節蔬果搭配入沙拉，搭配清爽的優格梅子醬，清香微酸入口清爽；奶香鳳蓮燉飯佐嫩煎里肌是在燉飯裡加入了大樹的金鑽鳳梨增添不同風味，襯托出酸酸甜甜的滋味。

創意伴手禮則設計出「胡椒菜脯薄餅」、「紅龍果毛豆麻糬麵包」、「鳳梨磅蛋糕」及「法式鳳梨果乾片」，接融入了東高雄的地方特色。

擔任組長的實作組學生陳思妤說，光是思考可開發的餐點與伴手禮，就絞盡腦汁翻了數十本食譜，再與任課老師討論出可行產品，經過不斷的試作與修正，才有今日的收穫。

企劃組長王柏婷表示，當初半夜與老師、組員線上討論到焦頭爛額，得知獲得第2名時，高興得無法言喻，一切都是值得的。

樹德家商校長陳茂霖指出，樹德家商於109學年度才成立烘焙食品科，延攬烘焙專業師資，傳授餐飲專業知識及技術，輔導學生取得技術士證照，增加產學合作機會。

此次競賽從組隊開始，都出於學生的自發性，雖然過程艱辛，卻也讓學生學會包容不同聲音及互相溝通的技巧，而團隊合作更深化學生創意創新的實務技能。

(中時 )