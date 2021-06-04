除了店家一樓慘遭水淹外，樓梯處更出現滑水道。（翻攝自網路）

台北市忠孝東路五段成為汪洋一片，連騎樓也遭殃。（翻攝自網路）

淹水已波及路邊店家。（翻攝自網路）

忠孝東路淹水及膝，車輛冒險在水中行駛。（圖／民眾提供）

更新內容） 中央氣象局稍早發布豪大雨特報，台北市信義區不斷傳出淹水災情，繼松仁路淹水照片曝光後，連忠孝東路5段都已成水道，轎車開過的水花也殃及周邊店家，還有店面出現樓梯版「滑水道」，連地下1樓也遭殃，讓業者急的呼喊「別再過來了」，無論開車還是走路都一樣。

有網友在「信義區三兩事」發文，指忠孝東路五段靠近統一時代百貨，這邊已嚴重淹水，別再過來了，不管是開車還是走路都一樣，許多店家也淹水了，只要有車子硬是要開過去，水就會有波浪而嚴重淹進店家，所以請不要開車，大家注意安全！」

從照片中清晰可見，淹水高度已來到半個輪胎高，無論騎樓還是馬路都已成為大型水道，駕駛和騎士經過時無不激起大片水花，騎樓更是汪洋一片，讓店家狂哀嚎，還有民眾說已經淹到小腿肚這麼高，呼籲大眾儘量不要出門。

還有網友貼出店內的淹水實況，只見積水從馬路上滲進店內，一樓店面慘成水上樂園，連走一步都險些滑倒，地下1樓更慘，1樓往B1的樓梯處還出現大型「滑水道」，讓不少民眾看了直呼好慘。

北市忠孝東路成黃河 車輪冒險在積水路面上行駛。（民眾提供）

根據市府統計，信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米，導致市中心多處淹水，台北市水利處也緊急出動數台抽水機救援。

(中時新聞網)