台中市勞工局符合防疫規範前提下，推出「暑期工讀系列徵才」，提供14家民間企業、超過380個工作機會，月薪上看3萬8000元，為避免群聚感染風險，實體徵才活動調整為email履歷代收，即日起開放代收服務至6月20日下午5時止，歡迎有興趣青年把握機會多加利用。

勞工局長張大春表示，在市長盧秀燕「寧嚴勿鬆」防疫政策帶領下，台中推行各項防疫措施，包括「家庭防疫新生活運動」及「市場分流運動」等，降低群聚感染風險，關心青年就業問題，要求勞工局在符合防疫規範下協助青年就業。

市府推出「暑期工讀系列徵才」活動，網羅月眉育樂世界、家樂福、明昌國際、花月嵐拉麵及野宴日式碳火燒肉等14家優質廠商，其中服務業職缺數212個、製造業職缺數174個，共計超過380個職缺，為避免群聚感染風險，將實體徵才活動調整為email履歷代收，有專人提供推介媒合服務。

台中市就業服務處表示，此次徵才多為服務業與製造業職缺，並依青年就業需求分為時薪制與月薪制，其中服務業最高薪為湯姆熊歡樂世界技術員職缺，開出月薪3萬2000元，製造業最高薪則為香港商志盛實業作業員，月薪上看3萬8000元，鼓勵青年多投遞履歷，增加錄取機率。

(中時 )