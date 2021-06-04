台灣疫情確診數持續位於高原區，加上京元電(2449)苗栗廠染疫風暴越演越烈，台股今開低走低，大跌逾百點，電子族群持續貧量，航運股價跌量增，成交比重達約36.6%，險勝電子股的36.2%，終場台股收跌98.75點、報在17147.41點.、成交量為4376.27億元，台股周線3連紅、本周指數漲276點。

電子股今遭資金打入冷宮，台積電(2330)一路弱勢震盪盤下，終場小跌0.17%、報在595元，聯電(2303)收盤重挫逾3.64%，鴻海(2317)開低震盪，接近收盤時股價黑翻紅，上漲0.9%、報在112元，股王矽力-KY(6415)壓回震盪，終場收跌2.88%，IC設計指標股聯發科(2454)小跌0.4%，面板股友達(2409)重挫逾1.8%，群創(3481)下跌0.64%，彩晶(6116)則逆勢收揚逾1.2%。

傳產股持續在通膨題材、原物料等漲價題下加持下，今搶下主流，包括航運、玻陶、造紙以及觀光等類股，玻陶股維持多頭攻勢，午盤過後有冠軍(1806)鎖在漲停板14.3元，台玻(1802)漲幅約1.1%，帶動玻陶指數逆勢上漲1.4%；台灣疫情緊繃，華航、長榮航北美線出現罕見客滿盛況，長榮航今早再拉第2根漲停，收盤大漲逾7%，華航(2610)則是爆出超過127萬張的成交量，股價則是開高走低，終場收在平盤位置，貨櫃三雄長榮(2603)收跌2%，陽明(2609)則是收漲3.11%，萬海(2615)收跌3.4%。

另外，高端疫苗(6547)今連殺第五根跌停，今跌停只剩230.5元，且仍有逾1.56萬張賣單高掛，連日來的跌停市值已經蒸發282億元。

行政院通過紓困4.0追加預算案，觀光類股指數大打強心針、易飛網(2734)連4天開盤跳空漲停，但盤中漲幅收斂，收漲3.7%，山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)及雄獅(2731)等早盤也均有強勢表現，惟隨後漲勢均壓回平盤附近，以雄獅維持逾1%漲幅較有撐，日本故鄉納稅業者紅馬-KY(2928)開高後攻上漲停，新天地(8940)大漲逾6.4%。

台股持續高檔整理，股價穩站月、季線之上，大盤多方格局確立，但指數反彈已來到疫情前的高檔區，遭遇上檔解套賣壓，短線需提防高檔賣壓出籠使指數有拉回的風險，若指數拉回，傳產方面可留意航空、貨櫃、紡織、玻璃，電子股方面，半導體產能不足仍然延續。

分析師表示，指數持續盤堅，且成交量溫和放大，呈現量增價揚的多方格局，考量疫情漸受到控制，台灣開始施打疫苗，且政府推動紓困4.0方案，以及缺水危機緩解，內需動能可望轉佳，加上上市櫃公司第二季獲利持續成長，五月電子股營收利多可。建議可逢低擇優布局，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

(時報資訊)