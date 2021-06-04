下周國際新聞事件

06/07　周一 日本5月外匯存底

德國4月工廠訂單

06/08　周二 南韓4月經常帳

日本4月平均現金所得

日本4月經常帳

日本Q1 GDP成長率終值

德國4月工業生產指數

歐元區Q1就業報告終值

歐元區Q1 GDP成長率第三次估值

美國4月進出口貿易收支

美國4月JOLTs職缺調查

業績報告:GameStop

06/09　周三 API美國原油庫存報告

南韓Q1 GDP成長率終值

南韓5月失業率

德國4月進出口貿易收支

巴西5月通膨率

美國MBA抵押貸款申請報告

美國MBA 30年期抵押貸款利率

美國EIA原油庫存報告

06/10　周四 ECB利率決議

美國5月通膨率

美國請領失業給付報告

06/11　周五 美國5月預算聲明

英國4月貿易收支

英國4月工業生產指數

英國4月GDP

密西根大學6月消費者信心指數/5年通膨預期指數

《韓股》連5升止步 韓股下跌
《國際社會》白宮公布新冠疫苖捐贈計畫 首批最快周四送出

(時報資訊)

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