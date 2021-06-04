下周國際新聞事件
06/07 周一 日本5月外匯存底
德國4月工廠訂單
06/08 周二 南韓4月經常帳
日本4月平均現金所得
日本4月經常帳
日本Q1 GDP成長率終值
德國4月工業生產指數
歐元區Q1就業報告終值
歐元區Q1 GDP成長率第三次估值
美國4月進出口貿易收支
美國4月JOLTs職缺調查
業績報告:GameStop
06/09 周三 API美國原油庫存報告
南韓Q1 GDP成長率終值
南韓5月失業率
德國4月進出口貿易收支
巴西5月通膨率
美國MBA抵押貸款申請報告
美國MBA 30年期抵押貸款利率
美國EIA原油庫存報告
06/10 周四 ECB利率決議
美國5月通膨率
美國請領失業給付報告
06/11 周五 美國5月預算聲明
英國4月貿易收支
英國4月工業生產指數
英國4月GDP
密西根大學6月消費者信心指數/5年通膨預期指數
(時報資訊)
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