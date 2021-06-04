疫情持續延燒，金融從業人員染疫狀況也愈來愈多，繼花旗銀開第一槍縮短分行營業時間後，短短四日內已有8家跟進。除了花旗、聯邦銀、京城銀、凱基銀、台中銀之外，玉山、星展銀、王道銀行也都公告縮短營業時間。

金管會在5月25日時就已放寬銀行可因疫情彈性調整分行營業時間，6月1日宣布放寬可暫時關閉分行。金管會指出，各銀行可自行評估，若有分行已有半數以上行員「居家隔離」時，該分行可暫停營業，在調整後7日內報金管會備查即可。

花旗銀行為首家在官網公告縮短營業時間的銀行，針對雙北疫情嚴峻地區的5家分行（板橋分行、襄陽分行、永和分行、敦化分行及天母分行）調整營業時間，銀行閉門時間從原本的「3點半」，改為下午「1點半」。

6月4日陸續有銀行跟進。玉山銀公告，自6月4日起調整位於新北市的「土城分行」對外營業時間，調整後為上午10時至下午2時；除了營業時間調整，提供的業務範圍與服務項目都不受影響。

星展銀行（台灣）4日也宣布調整雙北地區共7家分行對外營業時間。6月7日起，星展銀行位於台北市的「天母分行」，及位於新北市的「新站分行、板橋分行、三重分行、新莊分行、新店分行與蘆洲分行」共7家分行，營業時間將由原本的上午9時至下午3時30分，調整為上午9時30分至下午1時30分，除了縮短營業時間，其餘服務內容均維持不變。

王道銀行的體驗分行也縮短營業時間。忠孝敦化分行營業時間，調整為上午11點至晚上六點，且週末及國定假日不營業，不再全年無休。

聯邦銀行則是除了台北市微風廣場內的簡易型分行外，所有分行（含保管箱）自5月31日起，營業時間提前30分鐘打烊，也就是從原本下午4時打烊，提前至下午3時30分。

京城銀行則是調整位於疫情熱區的板橋、新莊、雙和與蘆洲分行，縮短營業時間1到1.5小時不等。

凱基銀行則公告，自6月4日起，雙北的敦南分行、大安分行、瑞光分行、民生分行、中山分行、雙和分行、新店分行及高雄市左營分行，調整營業時間為上午9時至12時；台北市大直分行及中彰投的彰化分行及大里分行，營業時間則調整為中午12時至下午3時30分。

台中銀也為疫情考量，3日常董會通過，自6月7日起縮短9家位於雙北地區分行營業時間，分別為大同、復興、中山、內湖、新店、新莊、板橋、三重、土城分行，營業時間調整為銀行營業日上午10時30分至下午3時30分。

在海外疫情重災區包括：新加坡、馬來西亞、越南疫情也相當嚴峻甚至封城，金管會指出，截至6月3日為止，我國金融三業包括銀行、保險、證券在這三地有包括分行辦室處或子公司等，共計有53個據點，留在當地駐守的台籍幹部尚有311人，目前營運正常、人員也都健康良好。

(工商 )