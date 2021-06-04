全台新冠肺炎防疫3級警戒，負責載送確診病患的消防救護人員處於感染高風險，台南市消防局4日宣布將救護人員的防疫獎金提高，只要載到確診病患，每位核發5000元，疑似個案也有1500元。

消防救護人員是負責接送確診病患到醫院、防疫旅館的族群，這群人工作有感染高風險。去年起，全台各縣市消防救護人員，只要載送、救護新冠肺炎病患，就有獎金可領，每載到1位確診者即可獲2500元，疑似個案也有1200元。

今年5月起疫情嚴峻，桃園市、高雄市先後提升救護人員載送確診者的防疫獎金。台南市4日宣布跟進，每載到1名確診者，負責載送的每位同事的獎金提高1倍，為5000元，疑似個案提升為2500元。

基層救護人員表示，因為疫情延燒，現在每次出勤救護任務，救護人員都得穿著俗稱兔寶寶裝的防護衣，避免感染風險，平均一趟要穿1個半小時到2小時，5、6月天氣炎熱，有同事出勤一趟就被悶的滿身大汗，大呼受不了。反對後還需為各項裝備消毒，身心都累積大量壓力。

防疫獎金提升，基層消防人員表示，這陣子大家心理壓力都很重，擔心救護到確診者後，事後消毒不夠乾淨，意外傳給同事與家人。

台南市長黃偉哲表示，消防人員承擔第一線救護任務，默默守護居民，決定將防疫獎金提升，肯定他們的辛勞。

(中時 )