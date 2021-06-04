新竹縣6月4日新增一名個案，新竹縣長楊文科指出，該案為10148，是一名10多歲女學生，住在竹北市，由家人送上下學，5月18日開始在家學習，5月19日全數停課，該案在5月14到18日的期間，疑似有中暑的狀況，出現頭痛、眼壓升高的狀況，鼻子也不舒服。

楊文科指出，該名患者在5月30日午餐出現味覺降低、6月1日出現嗅覺感覺度降低，6月2日喉嚨乾、鼻塞、癢的狀況，呼吸吃力，去診所就醫轉院採檢，於6月3日陽性確診，後送至醫院隔離。

楊文科表示，該案5月18日在家就學，其中除了就醫、到學校拿東西，均未外出，三餐都是家人提供，未到公開場所，此案匡列18人，5人居家隔離、12人自主健康監測、其餘人自主健康管理。

對於京元電子竹南廠的狀況，楊文科也表示，已經針對新竹科學園區成立行動快篩部隊，新竹縣內的大眾，若個人覺得需要檢查，可以到台北榮總新竹分院、天主教仁慈醫院、竹北市大安醫院快篩，被匡列有高風險者，可預約到台大新竹分院生醫院區免費篩檢，呼籲民眾不要驚慌。

(中時 )