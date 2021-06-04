重症患者北病南送 張上淳：會在安全顧慮之下轉送 14:562021/06/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫療量能吃緊，有不少重症患者北病南送，張上淳說，病人會再安全的顧慮之下轉送。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 醫療量能吃緊，有不少重症患者北病南送，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，北病南送據醫院量能做全國分配，重症來考量。 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，病人的轉送會在安全的顧慮之下，有些看到他快要重症，我們就會轉送，一部分是使用了呼吸器，但沒有加護病房，就會安排到桃園、新竹、台中等地區收治，在移動式的呼吸器維持下，由救護車轉送。 雙北市長超前部署人氣高漲 柯文哲粉專粉絲快速增加 日本124萬劑疫苗赴台 侯友宜：心存感激、雙北一級戰區要統籌分配 (中時 ) #轉送 #北病南送 #重症患者 #張上淳 #顧慮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北里長打疫苗仍確診 找不到感染源 04:102021/06/04 地方新聞 我身邊的台灣人》永懷師恩：敬悼習賢德先生 07:542021/06/04 兩岸徵文 日本捐AZ解決台燃眉之急 專家：這類人應先打 08:232021/06/04 生活 死亡新增17例 最年輕40多歲 張上淳：到醫院時間慢了點 14:452021/06/03 生活 獨》砍傷雙和護理師犯嫌 下午轉送新竹空軍醫院 15:092021/06/03 社會 確診孕婦緊急剖腹產 女嬰二採陰 母病況曝光令人心疼 12:532021/06/04 生活 喜餅宅配試吃 還能戶戶送 04:102021/06/04 時尚消費 出國打疫苗 陳文茜爆「逃亡潮」真相：政府不被信任的結果 08:572021/06/04 政治 阿中稱不是好跡象 喊話端午節勿返鄉！本土疫情現新高峰 年輕確診上升 04:102021/06/04 焦點要聞 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 《九尾狐》CP感太足傳分手 惠利約會柳俊烈照曝光破謠言 12:542021/06/04 娛樂 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 確診破萬！本土增472例 21人死亡 - 生活 日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 驚人照片曝光！北市遭豪雨狂炸信義區成水都 松仁路遭水淹沒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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