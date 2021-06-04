醫療量能吃緊，有不少重症患者北病南送，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，北病南送據醫院量能做全國分配，重症來考量。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，病人的轉送會在安全的顧慮之下，有些看到他快要重症，我們就會轉送，一部分是使用了呼吸器，但沒有加護病房，就會安排到桃園、新竹、台中等地區收治，在移動式的呼吸器維持下，由救護車轉送。

(中時 )