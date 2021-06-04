信義區淪滑水道 北市宣布災害應變中心一級開設

大雨狂襲北台，水利署通報北市萬華區、中正區提升為淹水一級警戒，但信義區也淹水嚴重，忠孝東路等地出現「滑水道」情況，汽機車都在水中行路，更有路邊停的車被泡在水中。北市府表示，因應4日午後強降雨，北市災害應變中心一級開設，消防局等29個單位立即派員進駐，各區災害應變中心也同時成立。
為因應4日午後強降雨，北市災害應變中心先在下午1時許宣布二級開設，隨後因淹水情況嚴重，改升一級；另外目前文山區木柵路2段109巷傳出淹水災情，消防局已派員到場警戒。
北市府補充說明，截至下午2時50分，大安、文山、南港、內湖、信義時雨量超過100毫米以上，部分行政區時雨量甚至超過200毫米以上，未來仍會發生間歇性強降雨，預估到傍晚和晚上才可能趨緩。
北市府表示，目前接獲災情通報達274件，260件均為積淹水災情，目前尚未有人員傷亡情形；目前積淹水比較嚴重的地方為文山博嘉國小周邊(及膝)、信義區忠孝東路消防局周邊(及踝)、文山區木柵路(及踝)。信義車行地下道和南深路閘門均已關閉禁止通行。由副市長蔡炳坤主持一級開設，並在工作會報指示警察局加強積淹水地區的交管。
(中時 )
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