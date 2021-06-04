刑事局將錢姓男子等3嫌依詐欺罪嫌送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

高雄33歲錢姓男子等人，去年底在臉書家庭代工及求職社團張貼「全民戰役」的文章，聲稱幫平台搶購疫苗可領到薪水，待被害人上鉤後，再以可進行疫苗基金投資，儲值越多錢可得到更多分紅等話術進行詐騙。刑事局偵查第一大隊偵辦後將錢嫌等3人逮捕到案，初估至少已有10餘人受害，被害金額超過百萬元。

警方調查，嫌犯以疫苗的假訊息吸引求職民眾後，再進行假投資詐騙。嫌犯先誆稱加入「AMA戰役平台」網站，不需儲值、不需提供個資及會員費，即可協助搶購疫苗並得到分潤。

嫌犯另稱可進行疫苗基金投資，儲值越多錢可升等為越高等級會員，可得到更多分紅且可參加抽獎活動，令被害人陸續匯款投入資金，還有被害人誤信抽中汽車，被要求支付稅金，最高有人被騙了20多萬元。

刑事局與高雄市三民第一分局共組專案小組，日前兵分三路執行搜索，共查扣存簿19本、金融卡18張、印章6個及手機3支，訊後將3名嫌犯依詐欺罪嫌移送法辦。

警方提醒，勿相信可協助搶購疫苗等假訊息，新冠肺炎疫苗是由中央流行疫情指揮中心以公費採購，並無「疫苗預搶專員」職務，民眾不要上當被騙。

(中時 )