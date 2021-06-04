國內新冠肺炎疫情持續延燒，從事「人與人連結」生意的林姓越籍女子生意大受影響，日前透過網路傳播攬客消息，卻遭警方掌握，正以為客人上門，身著薄衫準備接客時，被逮個正著，雖矢口否認，仍被員警依法送辦。

查緝的里港警方表示，日前進行網路巡邏發現41歲林女以租用出租套房作為營業場所，並利用臉書刊登廣告招攬生意，以半套1000元、全套1500元代價從事色情按摩及性交易，經過多日蒐證，於3日下午6時許在鹽埔鄉某出租套房查緝到案，並當場查扣尚未開封保險套57個、潤滑液1條及性交易不法所得1500元。

她向警方表示，半個月前才下海接客，雖女子體溫正常，亦無相關接觸史，但警方仍不敢輕忽，立即林女帶至設置於里港河濱公園內的篩檢站進行篩檢，經篩檢後呈陰性反應，全案將依違反社會秩序維護法及傳染病防治法依法開罰。

里港警分局長楊龍祥表示，圍堵疫情人人有責，防止疫情擴散為當前政府最重要的施政之一，任何非法人與人連結的色情交易都會強力取締，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或委員會如發現違法情事應立即通報，共同防堵地下色情成為疫情破口。

(中時 )