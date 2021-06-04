端午節將至，民眾抗疫宅在家不忌口、不少人一餐吞兩顆肉粽，竟吃到差點洗腎。醫師提醒，粽子都是高鈉、高鉀、高磷成分，對腎臟負擔大，慢性腎臟病、糖尿病患者更要小心注意均衡飲食。

阮綜合醫院指出，端午節還沒到，但最近有不少高齡、熟齡的長期慢性腎病患者收到門診健康檢查「紅單」，檢查報告超標指數大飆升。門診個案管理師了解後發現，原來是近期防疫宅在家的關係，導致民眾飲食失控失衡，吃太多粽子所致。

端午節將至，粽子類食品紛紛應景上市，特別是一種「迷你肉粽」正流行。腎臟內科主任林正浩表示，民眾常不以為意，不知不覺一顆接一顆的吃，結果體重跳級，連血糖、血壓和血脂都上升，甚至讓一些長期罹患腎臟病、糖尿病等慢性病病友病情惡化。

林正浩表示，臨床上看到不少平常控制不錯的慢性腎病晚期患者，每年端午節前後總是難改一餐吃兩顆粽子的習慣，結果才吃半個月，回診時就發現腎功能大退步，有的患者甚至瀕臨洗腎的邊緣。

林正浩分析，鹹粽內餡都是高油脂、高鹽份、高鈉及高鉀食材，花生、堅果或五穀粽含有高磷成份，對腎臟疾患者不利。對糖尿病患者來說，一顆肉粽的熱量比一碗白飯還多。晚期慢性腎臟病的患者，離洗腎只有一線之隔，完全不建議吃粽子。

至於「三高」民眾的健康飲食提醒，林正浩建議，淋醬含鈉量高，腎臟病及高血壓患者應該適量。其次依大小判斷，一餐吃二分之一或三分之一個粽子就好。此外，別忘記搭配低鉀蔬菜，既能幫助腸胃蠕動，又能降低體內膽固醇。

(中時 )