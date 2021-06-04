曲棍球每場比賽共60分鐘，分為四節，每一節15分鐘，比賽結束後以獲得最多分數隊伍獲勝。每一隊由進攻、中場、防守、守門員等四種隊員組成，在比賽過程中可無限制換人。除了守門員之外，其他的球員都不可用手或腳來接觸球，只能使用球棍平面的那一端進行控球。

曲棍球賽事在亞洲或許不多人接觸，但在國外其實相當盛行，像美國的國家冰球聯盟(NHL)就與MLB、NBA、NFL齊名為美國四大職業運動，可見曲棍球比賽的影響力在國際間還是相當大，坦帕灣閃電則是現任NHL的冠軍隊伍。

不過這次東京奧運與NHL有些許不同，因為他不屬於「冰上」曲棍球，而是在正常的運動場地來進行比賽，而這次男子和女子曲棍球賽制相同，各12隊參賽，地主日本直接有參賽資格(日本男子、女子曲棍球隊都是亞洲冠軍)，而另外四大洲冠軍同樣有參賽資格，最後7個席次則由資格賽決定。

這次最有希望拿下金牌的國家非屬比利時代表隊，他們是歐洲及世界冠軍，但在上一屆里約奧運輸給阿根廷僅奪下銀牌，他們當然希望能在這次討回金牌頭銜，另外除了日本、阿根廷、比利時外，非洲區由南非奪下、大洋區則是澳洲，都是確定會參加奧運的隊伍。

女子部份由日本、加拿大、南非、荷蘭、紐西蘭參加，剩下未確定席次也是要由資格賽爭取，而女子部份荷蘭是奪牌大熱門，她們目前穩居FIH職業聯賽榜首，隊內也擁有兩奪FIH年度MVP球員伊娃(Eva)，她們這次肯定是抱著要奪下金牌的氣勢前來。

本次東京奧運全部曲棍球比賽都將在日本大井曲棍球競技場舉行，這座球場於2019年8月開始使用，位於東京灣濱水區，球場內包含兩塊比賽場地，也是第一個使用可再生原料打造的曲棍球場，喜愛曲棍球的球迷從7月24日就能看到比賽，小組賽會比到7月31日，男女金牌戰分別在8月5日和6日舉行。

(中時新聞網)