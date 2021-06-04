受到鋒面接近及颱風外圍環流影響，中央氣象局今（4日）發布豪雨特報，新北市汐止區、新店區、中和區多處傳出積淹水情況，新北市消防局指出，災害應變中心已緊急開設，目前多處積淹水已慢慢消退，但仍呼籲民眾要慎防山區及低窪地區坍方落石或溪水暴漲。
消防局表示，雨量較大地區為汐止、三峽、深坑、石碇、平溪、萬里，目前汐止區福德一路392巷、新店區永業路、新店區華城路、文中路、國校路、北宜路一段、中和區民安街等低窪發生積淹水情況，雨勢已逐漸趨緩，新店區華城路水淹至地下室。
(中時 )
受到鋒面接近及颱風外圍環流影響，中央氣象局今（4日）發布豪雨特報，新北市汐止區、新店區、中和區多處傳出積淹水情況，新北市消防局指出，災害應變中心已緊急開設，目前多處積淹水已慢慢消退，但仍呼籲民眾要慎防山區及低窪地區坍方落石或溪水暴漲。
消防局表示，雨量較大地區為汐止、三峽、深坑、石碇、平溪、萬里，目前汐止區福德一路392巷、新店區永業路、新店區華城路、文中路、國校路、北宜路一段、中和區民安街等低窪發生積淹水情況，雨勢已逐漸趨緩，新店區華城路水淹至地下室。
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