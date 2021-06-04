邱琦雯仔細將樣衣做最後的調整。艾迪昇傳播提供

邱琦雯畢業於英國卡文迪許設計學院，出道後一直懷有設計服裝夢想，設計念頭藏了20年後，終於開始著手圓夢計畫，不料過程中頻頻卡關，光是布料的選用，前後花了3個多月，甚至壓力大到數夜失眠，但她不輕言放棄，「當年我那麼拚拿到學位證書，現在我也要這麼拚，讓我的設計作品能問世。」

邱琦雯笑說，自己的設計理念就是一個字「美」，要讓女性穿上自己設計的衣服，有全場我hold住，絕對是焦點的自信，還要讓男生看著會心動，產生「我老婆、女友好美好美」感覺。

她今年初開始計畫將夢想成真，設計服裝不假她人之手，除了設計，還自己找打版師、生產商，光是衣服打版，來回就磨了5個月，她苦笑：「打版師父好難找，很多師父都外移，找到適合的人，真的不容易。」

她本以為解決打版師父難題，之後就可以順利製成，沒想到挑選布料才是大關卡。「我以前念書，為了找到一塊布料可以搭車2小時到郊區，只為了找到合乎成本又高信價比的布料」。

為了最終品質，她這次選擇布料就花3個月，她解釋在挑布料初期，只能從一小塊樣布來推想整件衣服的樣貌，有的布料小小一塊很美，但放大成一件衣服，可能就不適合。

邱琦雯好不容易才把所有款式的布料挑齊，正當她放下心中大石，卻碰上了新冠病毒肆虐全球，導致她的布料全數無法順利進口，嘆氣說：「我只能自嘲布料卡關，真的卡在海關。」

隨著疫情日漸增溫，始終看不到布料的進口時間，「我常在睡前想著各種奇怪的狀況，想著布料會不會永遠拿不到，就這樣常常想到天亮，壓力太大了」。所幸最終化解難關，服裝終於進入製作階段，她才算真正放心。她對未來成品十分有信心，希望粉絲期待一下，放話：「保證要你們美翻天。」

(中時 )