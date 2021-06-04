【愛傳媒馬浩然專欄】幾個月前，馬路對面的十字路口旁，出現了一個賣臭豆腐的小推車。

我只吃過兩次，算不上美味，但在錯過晩餐的冬夜來上一盤，也挺舒服。更重要的是，從幾間百貨和賣場陸續進駐之後，我家這裡的餐飲選擇雖然不少，但一律都是連鎖業者，有時想吃吃小攤子小餐館，實在是遍尋不著；尤其晩上10點賣場打烊後，最近的鹹酥雞都在1.5公里之外，所以這個臭豆腐攤，算是補上了我家這裡吃東西的某塊拚圖。

老闆蠻愛聊天，第一次去買就對著不認識的我大開話匣子，內容早已忘記，唯一記得的就是他很肯定地跟我說：「我每天都會來。」

其後我只要晩上經過這個路口，都會帶著「看看你有沒有唬爛」的心情，刻意檢查一眼；雖然此後我都沒有再買，但那輛每天都在的小車就像是一個讓人安心的最後選擇，我老想著「好久沒吃了，過幾天來買一下」。

然後疫情進入三級，他就消失了。

如今這個空蕩蕩的路口對我來說，成為這場疫情暴虐的最具體註記，那位沒什麼交情的老闆莫名成為了心裡的掛念，我期待這個世界還有回到從前的一天，讓我再去向他買我欠他的那份臭豆腐。

老闆祝你一切順利。

作者曾任體育主播

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場

(中時新聞網)