Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET)今(4)日宣佈，DualSense無線控制器將於2021年6月10日推出「午夜黑」及「星塵紅」兩款全新顏色，建議零售價分別為新台幣2180元及2280元。

SIET指出，這是DualSense無線控制器自發售以來首次推出新顏色，兩款新色DualSense無線控制器以「銀河系」為主題，午夜黑採用兩種隱約不同的黑色調搭配淺灰色細節，靈感來自人類 如何透視夜空遠眺外太空；星塵紅則是受到浩瀚宇宙中獨特的鮮艷紅色調的啟發，體現醒目的紅黑對比設計。期望大家能透過新色DualSense無線控制器，探索嶄新遊戲領域。

SIE今後將繼續致力推動PlayStation平台的進一步普及與擴展，讓更多顧客能夠享受到PlayStation專屬的娛樂世界。至6月9日為止，SIET也推出「Days of Play」年度全球優惠活動，玩家可把握機會參與。

DualSense無線控制器規格表。（SIET提供／黃慧雯台北傳真）

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