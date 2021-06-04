日本捐贈台灣124萬濟AZ疫苗下午抵台，國民黨前主席朱立倫表示，由衷感謝日本政府，在台灣最需要幫助的時刻幫忙台灣，後續更期待有更多國際的協助，讓急需疫苗的台灣能夠早日脫困，同時也感謝許多民間團體與企業紛紛表達要爭取疫苗，更希望政府能夠積極落實，讓疫苗早日到達台灣。

朱立倫強調，為了人民，沒有面子的問題。台灣確實需要幫助，更大聲地向全世界發出「Taiwan Needs Help」、「Taiwan Needs Vaccines 」的呼喚，此時沒有那麼多政治陰謀論或顏色之別，台灣需要幫助，能夠幫忙台灣就是朋友。

朱立倫日前表示，政府防疫的首要工作除了圍堵就是疫苗，政府應「沒有任何政治考量，不要任何官僚心態」。他認為，任何疫苗來源，不管中央或地方、民間或企業、海內或海外、僑胞或台商，能夠爭取到疫苗，食藥署快速核准就立即施打。

(中時 )