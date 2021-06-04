大雨一次全倒光 忠孝東路大淹水民眾笑不出來喊苦 15:082021/06/04 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 忠孝東路五段今（4）日淹大水，民眾笑不出來喊苦。（圖／翻攝網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北地區中午下起大豪雨，其中台北市更升級為「大豪雨特報」台北市瞬間暴雨，讓信義區、文山區出現大淹水，忠孝東路從四段到五段，甚至台北市消防局前都嚴重淹水，目前都水深至少一個輪胎深，目前已完全看不到路面，完全成為河流，兩旁店家紛紛忙著掃水，苦不堪言。 忠孝東路五段今（4）日淹大水，民眾笑不出來喊苦。（圖／翻攝網路） 忠孝東路五段今（4）日淹大水，民眾笑不出來喊苦。（圖／翻攝網路） 雷雨彈狂炸雙北 新店淹大水 網開門驚見小河 李佳薇新歌打氣醫護 鼓勵抗疫「不絕望能讓人長出翅膀」 (中時新聞網) #淹水 #忠孝東路 #台北市 #五段 #倒光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 09:172021/06/04 財經 文山區興隆路成小黃河 水上行車瞬間變水都 14:442021/06/04 生活 雷雨炸彈狂襲新店畫面曝光 多處淹水超過半個輪胎高 14:082021/06/04 生活 颱風來襲外加梅雨鋒面 中市水利局應變中心三級開設 14:412021/06/04 生活 出國打疫苗太火熱？華航爆127萬張新天量 台股收跌98點 13:412021/06/04 財經 一躺平就咳、越睡越疲倦是身體喊救命 恐瀕心臟衰竭 05:132021/06/04 健康 豪雨狂倒畫面曝光 北市忠孝東路成黃河 水淹進店家老闆求救 14:512021/06/04 生活 言承旭邱澤彭于晏電影接力登陸 04:102021/06/04 娛樂新聞 疫起送暖 花蓮7家伴手禮業者合推公益組合包「賣多少捐多少」 14:442021/06/04 寶島 亦帆聲帶水腫禁聲半個月 暫停複診「醫療資源留更需要的人」 13:182021/06/04 娛樂 微風女神扛家計猛拚賺錢 男友竟酸言提議：酒店上班賺最快 12:542021/06/04 娛樂 社會熱門新聞 大雨一次全倒光 忠孝東路大淹水民眾笑不出來喊苦 - 社會 北投驚傳1家年邁3口陳屍屋內 53歲女兒高燒送醫 - 社會 郭董缺原廠授權書是刁難？律師反認是「鬆綁」關鍵在4字 - 社會 亞東醫院傳暴力 1確診老翁毆打護理師逃離病房警追緝中 - 社會 信義區豪雨馬路成河 外送騎士滑水前行網封「最悲情熊貓」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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