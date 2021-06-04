雙北地區中午下起大豪雨，其中台北市更升級為「大豪雨特報」台北市瞬間暴雨，讓信義區、文山區出現大淹水，忠孝東路從四段到五段，甚至台北市消防局前都嚴重淹水，目前都水深至少一個輪胎深，目前已完全看不到路面，完全成為河流，兩旁店家紛紛忙著掃水，苦不堪言。

忠孝東路五段今（4）日淹大水，民眾笑不出來喊苦。（圖／翻攝網路）

忠孝東路五段今（4）日淹大水，民眾笑不出來喊苦。（圖／翻攝網路）

(中時新聞網)