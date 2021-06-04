桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市政府4日表示，新增11例本土確診案例，以龜山新增4例最多，11例中9人接觸過確診者，2人尚在調查，足跡包含好市多、市場、全聯、家樂福等。年齡介於10多歲至50多歲之間。

6月4日足跡包含5月23日至5月30日前往大園公有零售市場、Costco南崁店、全聯大園菓林店、全聯大園華興店、好朋友百貨、全國桃園國際店。

6月3日足跡包含5月23日至6月2日前往頂好福祿店、美聯社蘆竹六福店、興達黃昏市場、誠心藥局、野上麵包坊、家樂福經國店。

(中時 )