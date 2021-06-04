桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 15:082021/06/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市政府4日表示，新增11例本土確診案例，以龜山新增4例最多，11例中9人接觸過確診者，2人尚在調查，足跡包含好市多、市場、全聯、家樂福等。年齡介於10多歲至50多歲之間。 6月4日足跡包含5月23日至5月30日前往大園公有零售市場、Costco南崁店、全聯大園菓林店、全聯大園華興店、好朋友百貨、全國桃園國際店。 6月3日足跡包含5月23日至6月2日前往頂好福祿店、美聯社蘆竹六福店、興達黃昏市場、誠心藥局、野上麵包坊、家樂福經國店。 新竹市新增2病例 1人曾逛全聯、買肉粽 台中市新增7例 首傳藥師一家三口確診 (中時 ) #足跡 #全聯 #好市多 #家樂福 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆今＋7 含防疫旅館員工、護理之家住民 最小為清潔隊員10多歲女兒 16:112021/06/04 生活 彰化麻將牌咖傳播鏈發威 1位代表2位里長都確診 15:382021/06/04 生活 台中家庭群聚一家9人全染疫 爺爺確診亡無人送最後一程 09:542021/06/04 社會 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 彰化啟動牌咖快篩令 預估確診＋80 04:102021/06/04 地方新聞 安平警出動空拍機 協助稽查傳統市場防疫破口 15:212021/06/04 社會 桃園200名防疫消毒隊員完成疫苗接種 12:472021/06/04 生活 彰化新增6例確診累計已2死 不明感染源和麻將牌咖病發中 14:302021/06/04 生活 花蓮新增1確診 家族群聚已15人染疫 16:342021/06/04 生活 南投縣2確診1陽性 第一起喪禮家族傳播 16:172021/06/04 生活 高雄小港今增1確診 CT值僅17感染源不明 曾到7-11、50嵐 16:302021/06/04 生活 生活熱門新聞 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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