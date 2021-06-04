因應疫情升溫，台中市衛生局為保持社交距離及防疫考量，5月12日起暫停辦理長照服務人員認證臨櫃服務，但民眾向市議員楊典忠反映，該局取消臨櫃申請，卻還要臨櫃「取證」。衛生局表示，為達簡政便民，即日起新增匯款及郵政匯票繳費方式申辦。

陳先生表示，因為疫情關係，從觀光旅遊業轉來從事長照工作，經過長照課程訓練後，要申請長照服務員認證(即長照小卡)，台中市不管住哪都要親自到豐原衛生局臨櫃申請，5月12日起才關閉臨櫃改為郵寄申請，但是領卡還是要跑到豐原衛生局。

陳先生說，不僅從海線到豐原路途遙遠，臨櫃領卡還是有人員移動與接觸問題，實在太不方便了。

市議員楊典忠表示，依據長期照顧服務法規定，「長照服務應由長照人員為之」，而長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法規定，「申請長照人員認證者，向直轄市、縣（市）主管機關提出，經審查通過者，由直轄市、縣（市）主管機關發給認證證明文件」。

楊典忠認為，盧秀燕市長一再說要簡政便民，但因應防疫「長期照顧服務人員認證」卻只做半套，應該把「領卡」程序也改為郵寄即可，希望盡速改善行政流程。

衛生局表示，即日起停止長照人員認證臨櫃申請，自6月3日起將新增匯款及郵政匯票繳費方式，1人1件為限。

(中時 )