華孚(6235)5月份自結合併營收為新台幣2.31億元，較4月份的2.10億元增加10.24%；相較於去年同期的1.21億元增加91.52%。累計合併營收1至5月底初估為10.77億元，較去年同期的6.97億元增加約54.49%。

華孚業務主要是鎂鋁合金等輕金屬加工製造，為客戶提供從模具開發設計、鎂合金射出、鎂鋁壓鑄、CNC加工、塗裝、組裝全制程垂直整合OEM等。營運範圍包括:車載產品鎂鋁合金機構件，筆記型電腦鎂鋁合金機構件，家庭娛樂系統零部件，綜合機構產品零部件等。主要生產基地有:中國安徽省馬鞍山廠(鎂鋁合金機構生產)，中國江蘇省昆山廠(模治具設計與製造)，台灣桃園(塑膠機構)。去年應產能需要，擴建馬鞍山廠二期，並於2020年底完工。

去年新冠病毒全球疫情影響，大部分車廠停工延宕。但自去年七月疫情和緩後市場逐漸活絡，華孚訂單也已回復到正常水準，且持續增單中，今年前5月營收年增逾5成，工廠產能均滿載。車載機構業務約占總營業額之80%，海外疫情狀況趨緩後，車廠產能逐漸回復。開發已久的車內大尺寸面板機構也陸續導入量產，中高端車型對於大尺吋顯示器需求持續旺盛。

華孚美系車載客戶需求比重逐漸提高，與歐系客戶同比增量，未來將在設計階段參與開發，提供輕量化設計結構，提高鎂鋁合金運用範圍。

(時報資訊)